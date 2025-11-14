Американская компания хочет купить активы российского "Лукойла"

Инвесткомпания США Carlyle изучает варианты покупки акций российского нефтяного гиганта "Лукойл". Накануне от этой идеи отказалась швейцарская компания, которую назвали "марионеткой Кремля".

Что известно о покупке активов "Лукойла"?

Американская частная инвестиционная компания Carlyle хочет купить иностранные активы "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

"Лукойл" добывает около 2% мировой добычи нефти и заявил, что ищет покупателей на свои международные активы, которые производят 0,5% мирового объема нефти. Их стоимость, по оценкам, составляет около 22 миллиардов долларов, согласно представленным за 2024 год.

По словам одного из источников Reuters, компания Carlyle находится на ранних стадиях изучения возможности приобретения активов. Компания собирается подать заявку на получение лицензии США, которая позволит ей покупать активы, прежде чем начинать комплексную проверку.

Обратите внимание! "Лукойл" имеет три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотни розничных АЗС по всему миру, в частности в Соединенных Штатах.

Почему не удалось продать активы швейцарской Gunvor?

Компания Gunvor отозвала свое предложение о покупке международных активов "Лукойла" после обвинений в связях с Кремлем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Также в Минфине США заявили, что никогда не одобрили бы сделку покупки "Лукойла" компанией, которая связана с Путиным.

Президент Трамп четко дал понять, что война должна немедленно прекратиться. Пока Путин будет продолжать бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензии на деятельность и получение прибыли,

– сообщило Министерство финансов США в X.

Эти комментарии появились после того, как "Лукойл" на прошлой неделе заявил, что принял предложение многонационального торгового дома купить его международный бизнес после того, ведь Трамп объявил о санкциях против энергетической компании.

Последствия от санкций США для "Лукойла"