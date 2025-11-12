Давление санкций: еще одна страна готовится взять под контроль НПЗ российского "Лукойла"

Румыния работает над созданием законодательства по активам "Лукойла". Власти четко заявили, что не будут просить у США отложения санкций.

Что известно об активах "Лукойла" в Румынии?

В Минэнерго заявили, что Румыния должна взять под контроль компанию "Лукойл", находящуюся под санкциями США, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Богдана Ивана.

Смотрите также Это битва на 3 фронта, – стратег по энергетике сказал, как Трамп хочет прижать Путина

Это заявление появилось после того, как Болгария на прошлой неделе решила взять под контроль активы "Лукойла" и сейчас назначает специальных администраторов. Пока Румыния не приняла никакого четкого решения.

Румыния должна взять под контроль компанию, чтобы гарантировать полное выполнение международных мероприятий, защитить рабочие места 5 000 сотрудников и обеспечить стабильность и безопасность национальной энергетической системы,

– заявил Богдан Иван.

Почему Румыния не будет просить об исключениях из санкций?

Будущее законодательство обеспечит с одной стороны, полное соблюдение режима санкций, а с другой стороны – непрерывность деятельности завода Petrotel Ploieşti по нефтепереработке, сообщает 24 Канал со ссылкой на HotNews.ro.

Министр утверждает, что международные санкции против "Лукойла" будут применены "жестко" и не потребуют никаких отступлений.

Я четко говорю: я не буду просить продления срока 21 ноября, установленного американскими властями. Более того, я буду поддерживать тиражирование и одинаковое применение санкций, инициированных США, по всему Европейскому Союзу,

– заявил чиновник.

В общем завод Petrotel имеет мощность переработки примерно 2,4 миллиона тонн в год. Это меньший нефтеперерабатывающий завод, чем Petrobrazi, мощностью 4,5 миллиона тонн, принадлежащий OMV Petrom, и Petromidia, мощностью 4,8 миллиона тонн, принадлежащий Rompetrol Rafinare. "Лукойл" также владеет сетью из 320 автозаправочных станций в Румынии.

Интересно! "Лукойл" почти десять лет пытается продать НПЗPetrotel Ploieşti, но инвесторы не проявляют интереса. Одна из причин заключается в том, что нефтеперерабатывающий завод имеет устаревшее оборудование и требует очень больших инвестиций.

Санкции США против "Лукойла" и их последствия