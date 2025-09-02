Бизнес получил возможность напрямую жаловаться на давление
- Офис генерального прокурора запустил тестовый онлайн-сервис "СтопТиск" для жалоб бизнеса на неправомерные действия правоохранителей, доступен через приложение "Дія".
- Сервис позволяет подавать жалобы на обыски без постановления, изъятие имущества, блокирование работы предприятия и другие виды давления, с возможностью отслеживать их рассмотрение.
Офис генерального прокурора запустил онлайн-сервис "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), где предприниматели могут пожаловаться на неправомерные действия правоохранителей.
Что известно о сервисе "Стоп давление"?
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает 24 Канал. Сайт работает в тестовом режиме уже две недели. Его главная цель – обеспечить быстрый диалог бизнеса с прокуратурой и минимизировать любые проявления давления.
"Цель проста и актуальна – упростить жизнь бизнеса и исключить давление. Иметь постоянную оперативную коммуникацию. Потому что я уверен, что именно отсутствие диалога приводит ко всем проблемам", – отметил Кравченко.
Как работает сервис?
- Доступ к системе осуществляется через приложение "Дія", что гарантирует безопасную идентификацию пользователей.
- Бизнес может подавать сообщения о давлении онлайн.
- Обращение автоматически регистрируется без задержек.
- Пользователь получает возможность отслеживать ход его рассмотрения через специальный дашборд.
Важно! Среди действий, на которые можно жаловаться: обыски без решения суда или видеофиксации, безосновательное изъятие имущества и документов, блокирование работы предприятия, психологическое давление, чрезмерные вызовы на допросы, предложения "решить вопрос" вне закона.
Кравченко отметил, что прокуратура гарантирует защиту для честного бизнеса, но одновременно будет придерживаться принципа "нулевой толерантности" в отношении нарушителей закона и участников коррупционных схем.
Что этому предшествовало?
- Руслан Кравченко возглавил Офис генерального прокурора 21 июня 2025 года. Уже через несколько дней после назначения он объявил о реорганизации Департамента защиты инвестиций, признав его работу неэффективной.
- Также поручил провести аудит уголовных дел против бизнеса и проверку обоснованности обысков.
- По данным ОГП, после этого было закрыто несколько тысяч производств, связанных с предпринимательской деятельностью.