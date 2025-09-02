Бізнес отримав можливість напряму скаржитись на тиск
- Офіс генерального прокурора запустив тестовий онлайн-сервіс "СтопТиск" для скарг бізнесу на неправомірні дії правоохоронців, доступний через застосунок "Дія".
- Сервіс дозволяє подавати скарги на обшуки без ухвали, вилучення майна, блокування роботи підприємства та інші види тиску, з можливістю відстежувати їх розгляд.
Офіс генерального прокурора запустив онлайн-сервіс "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), де підприємці можуть поскаржитися на неправомірні дії правоохоронців.
Що відомо про сервіс "Стоп тиск"?
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає 24 Канал. Сайт працює в тестовому режимі вже два тижні. Його головна мета – забезпечити швидкий діалог бізнесу з прокуратурою та мінімізувати будь-які прояви тиску.
"Мета проста й актуальна – спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію. Бо я певен, що саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем", – зазначив Кравченко.
Як працює сервіс?
- Доступ до системи здійснюється через застосунок "Дія", що гарантує безпечну ідентифікацію користувачів.
- Бізнес може подавати повідомлення про тиск онлайн.
- Звернення автоматично реєструється без затримок.
- Користувач отримує можливість відстежувати хід його розгляду через спеціальний дашборд.
Важливо! Серед дій, на які можна скаржитися: обшуки без ухвали суду чи відеофіксації, безпідставне вилучення майна та документів, блокування роботи підприємства, психологічний тиск, надмірні виклики на допити, пропозиції "вирішити питання" поза законом.
Кравченко наголосив, що прокуратура гарантує захист для чесного бізнесу, але водночас дотримуватиметься принципу "нульової толерантності" щодо порушників закону та учасників корупційних схем.
Що цьому передувало?
- Руслан Кравченко очолив Офіс генерального прокурора 21 червня 2025 року. Вже за кілька днів після призначення він оголосив про реорганізацію Департаменту захисту інвестицій, визнавши його роботу неефективною.
- Також доручив провести аудит кримінальних справ проти бізнесу та перевірку обґрунтованості обшуків.
- За даними ОГП, після цього було закрито кілька тисяч проваджень, пов'язаних з підприємницькою діяльністю.