Офіс генерального прокурора запустив онлайн-сервіс "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), де підприємці можуть поскаржитися на неправомірні дії правоохоронців.

Що відомо про сервіс "Стоп тиск"?

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає 24 Канал. Сайт працює в тестовому режимі вже два тижні. Його головна мета – забезпечити швидкий діалог бізнесу з прокуратурою та мінімізувати будь-які прояви тиску.

"Мета проста й актуальна – спростити життя бізнесу та унеможливити тиск. Мати постійну оперативну комунікацію. Бо я певен, що саме відсутність діалогу призводить до всіх проблем", – зазначив Кравченко.

Як працює сервіс?

Доступ до системи здійснюється через застосунок "Дія", що гарантує безпечну ідентифікацію користувачів.

Бізнес може подавати повідомлення про тиск онлайн.

Звернення автоматично реєструється без затримок.

Користувач отримує можливість відстежувати хід його розгляду через спеціальний дашборд.

Важливо! Серед дій, на які можна скаржитися: обшуки без ухвали суду чи відеофіксації, безпідставне вилучення майна та документів, блокування роботи підприємства, психологічний тиск, надмірні виклики на допити, пропозиції "вирішити питання" поза законом.

Кравченко наголосив, що прокуратура гарантує захист для чесного бізнесу, але водночас дотримуватиметься принципу "нульової толерантності" щодо порушників закону та учасників корупційних схем.

Що цьому передувало?