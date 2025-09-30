Крупнейшая сеть аптек в Украине может потерять лицензию
- Гослекслужба провела проверки в сети аптек "Подорожник" и выявила нарушения лицензионных условий, в частности трудоустройство лиц без соответствующего медицинского образования.
- Сеть получила предписание об устранении нарушений, иначе может потерять лицензию на отпуск лекарств.
Гослекслужба провела ряд проверок в крупнейшей сети аптек "Подорожник". Проверки прежде всего касаются соответствия лицензионным условиям.
Что известно о внеплановых проверках аптек?
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду". Отмечают, что ведомство в сентябре начало внеплановые проверки аптек.
И, хотя до сих пор подобные проверки были запрещены, в августе 2025 года Министерство здравоохранения предоставило разрешение на их проведение, сообщала Государственная служба лекарств. И первыми в фокус попала крупнейшая сеть аптек – "Подорожник". Факт проверок изданию подтвердил СЕО сети – Тарас Коляда.
Журналисты ссылаются на источник в правительстве, который уточнил, что в сентябре были проведены проверки в 33 аптеках столицы и Киевской области. И в большинстве заведений обнаружили нарушения Лицензионных условий.
Какие нарушения зафиксировали?
Среди нарушений массовым было трудоустройство лиц без соответствующего образования, то есть лекарства продавали не фармацевты, а другие лица, которые не имели медицинской квалификации.
На работу нанимали людей, которые никак не связаны с медициной. Лица не понимали, что отпускали покупателю,
– цитирует издание собеседника.
Сеть может потерять лицензию?
Отмечают, что "Подорожник" получил предписание от ведомства об устранении нарушений. И, если компания не выполнит требования – может лишиться лицензии на отпуск лекарств.
Отпуск лекарств в Украине: актуально о главном
В августе Минздрав добавил 85 новых препаратов в программу "Доступные лекарства", включая лекарства для различных заболеваний, таких как болезни щитовидной железы, глаукома, и другие.
Подчеркнем, что с 1 июля 2025 года "Доступные лекарства" должны быть доступны во всех аптеках Украины. В случае отказа заведения могут потерять право на осуществление деятельности.
Чтобы получить препараты по программе пациентам нужно иметь электронный рецепт для получения лекарств бесплатно или с частичной доплатой.