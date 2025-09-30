Укр Рус
30 вересня, 15:01
Найбільша мережа аптек в Україні може втратити ліцензію

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Держлікслужба провела перевірки у мережі аптек "Подорожник" та виявила порушення ліцензійних умов, зокрема працевлаштування осіб без відповідної медичної освіти.
  • Мережа отримала припис про усунення порушень, інакше може втратити ліцензію на відпуск ліків.

Держлікслужба провела низку перевірок у найбільшій мережі аптек "Подорожник". Перевірки передусім стосуються відповідності ліцензійним умовам.

Що відомо про позапланові перевірки аптек?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду". Зазначають, що відомство у вересні розпочало позапланові перевірки аптек. 

І, хоч досі подібні перевірки були заборонені, у серпні 2025 року Міністерство охорони здоров'я надало дозвіл на їх проведення, повідомляла Державна служба ліків. І першими у фокус потрапила найбільша мережа аптек – "Подорожник". Факт перевірок виданню підтвердив СЕО мережі – Тарас Коляда. 

Журналісти посилаються на джерело в уряді, яке уточнило, що у вересні було проведено перевірки у 33 аптеках столиці та Київської області. І в більшості закладів виявили порушення Ліцензійних умов. 

Які порушення зафіксували?

Серед порушень масовим було працевлаштування осіб без відповідної освіти, тобто ліки продавали не фармацевти, а інші особи, які не мали медичної кваліфікації. 

На роботу наймали людей, які ніяк не пов'язані з медициною. Особи не розуміли, що відпускали покупцю, 
– цитує видання співрозмовника. 

Мережа може втратити ліцензію?

Зазначають, що "Подорожник" отримав припис від відомства про усунення порушень. Та, якщо компанія не виконає вимоги – може лишитись ліцензії на відпуск ліків. 

Відпуск ліків в Україні: актуально про головне

  • У серпні МОЗ додало 85 нових препаратів до програми "Доступні ліки", включаючи ліки для різних захворювань, таких як хвороби щитоподібної залози, глаукома, та інші.

  • Наголосимо, що з 1 липня 2025 року "Доступні ліки" мають бути доступні у всіх аптеках України. У разі відмови заклади можуть втратити право на здійснення діяльності.

  • Щоб отримати препарати за програмою пацієнтам потрібно мати електронний рецепт для отримання ліків безоплатно або з частковою доплатою.