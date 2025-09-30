Держлікслужба провела низку перевірок у найбільшій мережі аптек "Подорожник". Перевірки передусім стосуються відповідності ліцензійним умовам.

Що відомо про позапланові перевірки аптек?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду". Зазначають, що відомство у вересні розпочало позапланові перевірки аптек.

І, хоч досі подібні перевірки були заборонені, у серпні 2025 року Міністерство охорони здоров'я надало дозвіл на їх проведення, повідомляла Державна служба ліків. І першими у фокус потрапила найбільша мережа аптек – "Подорожник". Факт перевірок виданню підтвердив СЕО мережі – Тарас Коляда.

Журналісти посилаються на джерело в уряді, яке уточнило, що у вересні було проведено перевірки у 33 аптеках столиці та Київської області. І в більшості закладів виявили порушення Ліцензійних умов.

Які порушення зафіксували?

Серед порушень масовим було працевлаштування осіб без відповідної освіти, тобто ліки продавали не фармацевти, а інші особи, які не мали медичної кваліфікації.

На роботу наймали людей, які ніяк не пов'язані з медициною. Особи не розуміли, що відпускали покупцю,

– цитує видання співрозмовника.

Мережа може втратити ліцензію?

Зазначають, що "Подорожник" отримав припис від відомства про усунення порушень. Та, якщо компанія не виконає вимоги – може лишитись ліцензії на відпуск ліків.

Відпуск ліків в Україні: актуально про головне