Що відомо про позапланові перевірки аптек?
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду". Зазначають, що відомство у вересні розпочало позапланові перевірки аптек.
І, хоч досі подібні перевірки були заборонені, у серпні 2025 року Міністерство охорони здоров'я надало дозвіл на їх проведення, повідомляла Державна служба ліків. І першими у фокус потрапила найбільша мережа аптек – "Подорожник". Факт перевірок виданню підтвердив СЕО мережі – Тарас Коляда.
Журналісти посилаються на джерело в уряді, яке уточнило, що у вересні було проведено перевірки у 33 аптеках столиці та Київської області. І в більшості закладів виявили порушення Ліцензійних умов.
Які порушення зафіксували?
Серед порушень масовим було працевлаштування осіб без відповідної освіти, тобто ліки продавали не фармацевти, а інші особи, які не мали медичної кваліфікації.
На роботу наймали людей, які ніяк не пов'язані з медициною. Особи не розуміли, що відпускали покупцю,
– цитує видання співрозмовника.
Мережа може втратити ліцензію?
Зазначають, що "Подорожник" отримав припис від відомства про усунення порушень. Та, якщо компанія не виконає вимоги – може лишитись ліцензії на відпуск ліків.
Відпуск ліків в Україні: актуально про головне
У серпні МОЗ додало 85 нових препаратів до програми "Доступні ліки", включаючи ліки для різних захворювань, таких як хвороби щитоподібної залози, глаукома, та інші.
Наголосимо, що з 1 липня 2025 року "Доступні ліки" мають бути доступні у всіх аптеках України. У разі відмови заклади можуть втратити право на здійснення діяльності.
Щоб отримати препарати за програмою пацієнтам потрібно мати електронний рецепт для отримання ліків безоплатно або з частковою доплатою.