Что известно о внеплановых проверках аптек?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду". Отмечают, что ведомство в сентябре начало внеплановые проверки аптек.

И, хотя до сих пор подобные проверки были запрещены, в августе 2025 года Министерство здравоохранения предоставило разрешение на их проведение, сообщала Государственная служба лекарств. И первыми в фокус попала крупнейшая сеть аптек – "Подорожник". Факт проверок изданию подтвердил СЕО сети – Тарас Коляда.

Журналисты ссылаются на источник в правительстве, который уточнил, что в сентябре были проведены проверки в 33 аптеках столицы и Киевской области. И в большинстве заведений обнаружили нарушения Лицензионных условий.

Какие нарушения зафиксировали?

Среди нарушений массовым было трудоустройство лиц без соответствующего образования, то есть лекарства продавали не фармацевты, а другие лица, которые не имели медицинской квалификации.

На работу нанимали людей, которые никак не связаны с медициной. Лица не понимали, что отпускали покупателю,

– цитирует издание собеседника.

Сеть может потерять лицензию?

Отмечают, что "Подорожник" получил предписание от ведомства об устранении нарушений. И, если компания не выполнит требования – может лишиться лицензии на отпуск лекарств.

Отпуск лекарств в Украине: актуально о главном