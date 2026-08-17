В Украине ожидается "магазинопад": некоторые сети могут исчезнуть навсегда

Украинский рынок розничной торговли в ближайшее время может столкнуться с новой волной сделок. В результате могут исчезнуть некоторые узнаваемые бренды.

В Украине ожидается "магазинопад"

Большие сети супермаркетов, вероятно, будут активнее скупать более мелких конкурентов, которые не могут обеспечить достаточную рентабельность. Об этом LIGA.net рассказал соучредитель шведского проекта для владельцев компаний DYB Игорь Гут.

По словам Гута, части небольших торговых сетей становится все сложнее работать самостоятельно. Бизнес может иметь значительный оборот, но при этом не приносить владельцам достаточной чистой прибыли.

В ближайшее время нас ждет "магазинопад",

– заявил он.

Эксперт пояснил, что проблемы особенно проявляются при попытке масштабировать бизнес. Расширение сети требует дополнительных ресурсов, а вместе с этим возникают новые операционные и финансовые трудности. В результате владельцы могут прийти к выводу, что выгоднее продать бизнес более крупному игроку, чем продолжать самостоятельно бороться за прибыльность.

Основатель Grape Юрий Гладкий отметил, что переговоры о потенциальной продаже ведутся вокруг многих торговых сетей. Однако сам факт переговоров еще не означает, что владельцы окончательно согласились на сделку.

Таким образом, речь пока идет не о массовой продаже магазинов, а о процессе, который может активизироваться в ближайшее время.

Самым сложным может стать следующий сезон

На рынке также ожидают, что активность вокруг поглощений может усилиться весной. Совладелец большой украинской производственной компании, поставляющей продукцию торговым сетям, на условиях анонимности рассказал, что бизнес уже готовится к такому сценарию.

Причина – опасения по поводу сложной зимы и ее возможного влияния на работу ритейла. На этом фоне для небольших сетей, которые и без того испытывают проблемы с рентабельностью, продажа более крупному конкуренту может стать одним из вариантов сохранения бизнеса.

Если прогноз оправдается, украинский рынок ритейла может ожидать заметный передел: более сильные сети получат возможность быстро расширить свое присутствие, а часть небольших игроков рискует исчезнуть или перейти под контроль более крупных конкурентов.

Например, весной стало известно, что сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" будут закрыты, несмотря на рост выручки, из-за убыточности и желания владельца сосредоточиться на новых проектах.

Конкуренция с большими сетями, такими как "АТБ" и "Сильпо", затрудняет выживание региональных сетей, что приводит к необходимости адаптироваться к новым условиям рынка.