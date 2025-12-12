Рейдов стало больше, суммы штрафов выросли: налоговая усиленно проверяет ФЛП

В этом году налоговая провела более 6 тысяч проверок ФЛП. Это больше чем в прошлом году, однако однако почти в 4 раза меньше, чем до начала полномасштабной войны, также выросли суммы штрафных санкций.

Что известно о проверках ФЛП в 2025 году и штрафах?

6 041 документальную проверку ФЛП провела налоговая в 2025 году, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Суммы, которые бизнес должен "доплатить", в этом году существенно выросли, но есть нюанс. Всего 5,98 миллиардов доначислила налоговая служба предпринимателям за три квартала 2025 года. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021 году.

Хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить – пока согласовали лишь около 22%, это 1,32 миллиарда гривен.

Похожая ситуация и со штрафами. Из начисленных 2,59 миллиардов гривен пока согласовали только 15% или 396,8 миллионов гривен.

Заметьте! Согласованная сумма – это доначисления, которые предприниматель реально должен оплатить после всех возражений, обжалований и решений налоговой или суда. Сначала налоговая начисляет, но только после прохождения этих процедур сумма становится окончательной и обязательной.

В каких областях чаще всего проверяли ФЛП?

Наиболее продуктивными в этом году были налоговики на Львовщине – 805 проверок. Далее следуют Киев (715), Харьковщина (559), Днепропетровщина (518) и Хмельницкая область (433).

По суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область – 1,87 миллиард гривен, из которых 72% приходится на штрафы. Рекордсменами стали налоговики на Ивано-Франковщине: там согласовали 94% начисленных сумм, это 19,85 миллионов гривен из 21,16 миллиона гривен начисленных.

География проверок ФЛП / инфографика Опендатабот

Что известно о штрафах для ФЛП и теневом бизнесе?