Бизнесу готовят штрафы до 102 тысяч гривен: что хотят изменить в Украине

В Украине предлагают ужесточить ответственность за нарушение правил формирования и применения цен, регулируемых государством. Для бизнеса отдельные штрафы могут вырасти втрое, а максимальный штраф составит 102 тысячи гривен.

Какие штрафы могут быть наложены на предприятия

Речь идет о законопроекте №16098, который предлагает изменить ответственность за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

Больше всего изменения могут коснуться именно предприятий. В частности, авторы законопроекта предлагают существенно увеличить финансовые санкции за ненадлежащее взаимодействие с контролирующими органами.

Для бизнеса предусмотрены следующие штрафы:

51 тысяча гривен – за предоставление контролирующему органу недостоверной информации. Сейчас такая санкция составляет 17 тысяч гривен;

– за предоставление контролирующему органу недостоверной информации. Сейчас такая санкция составляет 17 тысяч гривен; 102 тысячи гривен – за невыполнение предписания контролирующего органа или создание препятствий для проведения проверки. В настоящее время штраф составляет 34 тысячи гривен.

Что грозит гражданам и должностным лицам

Отдельно законопроект предусматривает увеличение штрафов для физических лиц и должностных лиц предприятий за нарушение правил в отношении регулируемых цен. За нарушение правил формирования и применения таких цен предлагается установить:

2 550 гривен – для граждан;

3 400 гривен – для должностных лиц.

Если такое нарушение будет повторным, суммы могут увеличиться соответственно до 3 400 и 4 250 гривен.

Почему хотят ужесточить наказание

Одной из причин пересмотра санкций стали результаты проверок фармацевтического рынка. За первые восемь месяцев года нарушения выявили в 412 случаях. При этом доля проверок, в ходе которых фиксировались нарушения, выросла с 29% до 65%.

Саму санкцию за необоснованное завышение регулируемой цены менять не планируют. Как и сейчас, нарушитель должен:

Вернуть незаконно полученную прибыль; дополнительно уплатить штраф в размере 100% необоснованно полученной выручки.

Также сохраняется штраф в размере полной стоимости товара, если с потребителя взыскали деньги за продукцию, которая в соответствии с законом должна была предоставляться бесплатно.

Что это означает для бизнеса? Если законопроект примут в предложенном виде, наиболее ощутимые изменения коснутся не самого механизма наказания за завышение регулируемых цен, а ответственности бизнеса в ходе проверок.

К слову, в первом полугодии 2026 года Госпродпотребслужба провела масштабные проверки аптек, а также других продавцов лекарственных средств.

По результатам контрольных мероприятий Госпродпотребслужба приняла 367 решений о наложении штрафов на общую сумму 3,3 миллиона гривен и выдала 181 предписание об устранении выявленных нарушений.