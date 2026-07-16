Сколько было случаев нарушений
Контроль за ценами на лекарства должен обеспечить доступность лекарственных средств для украинцев и не допустить необоснованного подорожания. Именно поэтому и проводятся проверки, сообщает Госпродпотребслужба.
За шесть месяцев 2026 года специалисты службы провели 607 проверок предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарствами и медицинскими изделиями. Из них 96 были плановыми, а 511 – внеплановыми.
В результате нарушения в сфере ценообразования были выявлены в 406 случаях, то есть почти в 67% всех проверок.
Как наказывают за неправильные цены на лекарства
По результатам контрольных мероприятий Госпродпотребслужба:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- приняла 367 решений о наложении штрафов на общую сумму 3,3 миллиона гривен;
- выдала 181 предписание об устранении выявленных нарушений;
- привлекла к административной ответственности 271 должностное лицо, которые уплатят штрафы на общую сумму 668,1 тысячи гривен.
В государственный бюджет уже поступило 2,66 миллиона гривен от уплаченных штрафов.
К слову, Госпродпотребслужба также проверяет цены на лекарства, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства".
С 1 июля в этот перечень добавили препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Получить эти препараты украинцы смогут бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.
Напомним, в октябре прошлого года правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов. Все эти средства входят в базовый перечень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.