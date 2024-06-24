Штраф почти 60 тысяч гривен: к чему готовиться украинским бизнесменам

Украинские бизнесмены должны несколько раз в год обновлять определенные данные. Речь идет об информации, относительно транспортных средств.

За что дается штраф

Предприниматели должны обновлять данные о транспортных средствах, принадлежащих их компаниям, в территориальных центрах комплектования. Такая информация подается дважды в год до 20 июня и до 20 декабря.

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Указанная информация подается ежегодно не позднее 20 июня и 20 декабря или в течение пяти рабочих дней с даты поступления соответствующих запросов территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

– говорится в законе.

Если бизнесмен не успел это сделать, ему начисляется штраф. Сейчас эта сумма варьируется в диапазоне от 34 000 до 59 500 гривен.

Данные обязаны обновлять все предприниматели, несмотря на размер предприятий или их форму собственности. Нужно понимать, что такая процедура позволяет качественно регулировать деятельность транспортных ресурсных предприятий.

О каких данных идет речь

Отсутствие обновления данных считается административным правонарушением.

Есть определенный перечень данных, которые нужно обновлять. В частности, речь идет об информации, относительно лиц, работающих на транспортных средствах, принадлежащих предпринимателю.

Также бизнесмен должен обновлять информацию о: