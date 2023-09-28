Гранты на собственное дело: сколько рабочих мест удалось создать за миллиарды гривен

Программа "Собственное дело" начала действовать 1 июля 2022 года. За это время она показала свою эффективность, ведь свой бизнес начали тысячи украинцев.

Нация предпринимателей

Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, от старта программы было выдано уже более 7,5 тысячи грантов. Их общая сумма перевалила за 1,8 миллиарда гривен.

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До конца 2023 выдать еще 340 миллионов гривен грантовой помощи на собственный бизнес. Активность украинцев и участие в программе уже позволили создать более 24 тысяч рабочих мест.

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Заявку на участие в программе можно подать в приложении "Действие". Наибольшее количество заявок приходит из Львовской области. Также Бережная призвала ветеранов и их семьи пользоваться грантовой программой, запущенной 10 апреля этого года.

Программой для ветеранов уже успешно воспользовались 100 военных – 61 участник боевых действий и 39 дружин участников боевых действий.

Местные власти могут присоединиться к софинансированию этой программы. Ведь до 30% собственного взноса предпринимателя-ветерана могут быть профинансированы из местных бюджетов. Просим власть на местах активно приобщаться к реализации этой программы,

– напомнила Бережная.

В рамках гранта "Собственное дело" можно получить от 50 до 250 тысяч на оборудование, помещение, сырье и т.д. Обязательное условие – создание 1 – 2 рабочих мест. Получить грант могут как действующие предприниматели, так и граждане без предпринимательского опыта.