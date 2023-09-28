Нація підприємців

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, від старту програми було видано вже понад 7,5 тисяч грантів. Їх загальна сума перевалила за 1,8 мільярда гривень.

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До кінця 2023 року видати ще 340 мільйонів гривень грантової допомоги на власний бізнес. Активність українців та участь у програмі вже дозволи створити більш як 24 тисячі робочих місць.

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Заявку на участь у програмі можна подати у застосунку "Дія". Наразі найбільша кількість заявок приходить з Львівської області. Також Бережна закликала ветеранів та їхні сім'ї користуватися грантовою програмою, яку запустили 10 квітня цього року.

Важливо! Програмою для ветеранів вже успішно скористалися 100 військових – 61 учасник бойових дій і 39 дружин учасників бойових дій.

Місцева влада може долучитись до співфінансування цієї програми. Адже до 30% власного внеску підприємця-ветерана може бути профінансовані з місцевих бюджетів. Просимо владу на місцях активно долучатись до реалізації цієї програми,

– нагадала Бережна.

У рамках гранту "Власна справа" можна отримати від 50 до 250 тисяч на обладнання, приміщення, сировину тощо. Обов'язкова умова – створення 1 – 2 робочих місць. Отримати грант можуть як і діючі підприємці, так і громадяни без пілприємницького досвіду.