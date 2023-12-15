На приватизацию подадут почти тысячу объектов из Фонда госимущества

Приватизация показала очень хорошие результаты и принесла бюджет миллионы гривен. Фонд госимущества продолжит выставлять на аукционы сотни объектов.

Сотни объектов выставят на аукцион

Фонд государственного имущества будет активно продолжать процесс приватизации государственных объектов, которые могут использоваться для бизнеса или других целей. Всего в 2024 году передать в частные руки должны около тысячи объектов.

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Глава ФГИУ Виталий Коваль сообщил, что схема продажи объектов меняться не будет, то есть вся процедура будет происходить через приватизационные аукционы. Что касается собственно приватизации, то она как никогда уместна, ведь многие объекты просто убыточны, а во время войны генерировать убытки государство просто не имеет права.

Государственные активы генерируют убытки, а количество государственных предприятий не оправдывает направление на либерализацию и рыночную экономику, которое избрала Украина,

– подчеркнул Коваль.

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Он также призвал малый и средний бизнес активно участвовать в приватизации и вкладывать деньги в объекты, которые могут стать ценным активом. В некоторых населенных пунктах такие уже не используют 10 – 15 лет. Также он добавил, что в Фонд можно обращаться с предложениями приватизации, и специалисты позаботятся о том, чтобы путь актива к аукциону был максимально коротким.

В 2024 году Фонд государственного имущества должен выставить на аукцион шесть крупных государственных предприятий. Речь идет о: