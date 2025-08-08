В 2024 году украинский ІТ-сектор претерпел снижение. В частности, совокупная выручка крупнейших компаний отрасли сократилась на 3,4%, если сравнивать с предыдущими периодами.

В каких сферах произошло падение?

Об этом говорится в исследовании YouControl относительно финансовых результатов топ-1000 компаний страны, передает 24 Канал. Падение доходов зафиксировано и в других секторах, как вот оптовая торговля (-7%), угольная промышленность (-12%), наука (-54%), HoReCa (-24%).

Несмотря на это, ИТ-компании остаются одними из самых рентабельных. Так, средний показатель рентабельности продаж в секторе составил 13%. Выше только в рекламе и маркетинге (32%), телекоме (22%) и мебельной промышленности (14%).

Какие доходы ІТ-компаний?

Всего в 2024 году доходы топ-1000 компаний составили 8,2 триллиона гривен, что на 15% больше, чем в 2023-м. Но с учетом инфляции в 12% реальный рост – умеренный.

Заметьте. Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк объяснил, что экономика вышла из "эффекта отскока" после шока 2022 года, но новых драйверов роста пока нет. Это, вместе с давлением войны, продолжает сдерживать развитие B2C-сегментов, включая торговлю, телекомом и ІТ.

Лидеры среди ИТ-компаний по прибыли в 2024 году

EPAM Systems – 1,67 миллиардов гривен EPAM Digital – 838 миллионов гривен GlobalLogic – 652,9 миллионов гривен Intellias – 300,7 миллионов гривен Luxoft – 263,6 миллионов гривен SoftServe Technologies – 209,8 миллионов гривен SoftServe Digital – 18,4 миллионов гривен

В то же время, электроэнергетика впервые вышла на первое место по объему чистых доходов среди украинских компаний – 1,4 триллиона гривен, обогнав нефтегаз (15,4%). Сельское хозяйство тоже нарастило позиции, вытеснив пищевую промышленность из топ-4.