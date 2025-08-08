У 2024 році український ІТ-сектор зазнав зниження. Зокрема, сукупний виторг найбільших компаній галузі скоротився на 3,4%, якщо порівнювати з попередніми періодами.

У яких сферах відбулось падіння?

Про це йдеться у дослідженні YouControl щодо фінансових результатів топ-1000 компаній країни, передає 24 Канал. Падіння доходів зафіксоване і в інших секторах, як от оптова торгівля (-7%), вугільна промисловість (-12%), наука (-54%), HoReCa (-24%).

Попри це, ІТ-компанії залишаються одними з найрентабельніших. Так, середній показник рентабельності продажів у секторі склав 13%. Вище тільки у рекламі та маркетингу (32%), телекомі (22%) та меблевій промисловості (14%).

Які доходи ІТ-компаній?

Загалом у 2024 році доходи топ-1000 компаній склали 8,2 трильйони гривень, що на 15% більше, ніж у 2023-му. Але з урахуванням інфляції у 12% реальне зростання – помірне.

Зауважте. Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк пояснив, що економіка вийшла з "ефекту відскоку" після шоку 2022 року, але нових драйверів зростання поки немає. Це, разом із тиском війни, продовжує стримувати розвиток B2C-сегментів, включно з торгівлею, телекомом та ІТ.

Лідери серед ІТ-компаній за прибутком у 2024 році

EPAM Systems – 1,67 мільярдів гривень EPAM Digital – 838 мільйонів гривень GlobalLogic – 652,9 мільйонів гривень Intellias – 300,7 мільйонів гривень Luxoft – 263,6 мільйонів гривень SoftServe Technologies – 209,8 мільйонів гривень SoftServe Digital – 18,4 мільйонів гривень

Водночас, електроенергетика вперше вийшла на перше місце за обсягом чистих доходів серед українських компаній – 1,4 трильйони гривень, обігнавши нафтогаз (15,4%). Сільське господарство теж наростило позиції, витіснивши харчову промисловість із топ-4.