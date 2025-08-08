У яких сферах відбулось падіння?
Про це йдеться у дослідженні YouControl щодо фінансових результатів топ-1000 компаній країни, передає 24 Канал. Падіння доходів зафіксоване і в інших секторах, як от оптова торгівля (-7%), вугільна промисловість (-12%), наука (-54%), HoReCa (-24%).
Попри це, ІТ-компанії залишаються одними з найрентабельніших. Так, середній показник рентабельності продажів у секторі склав 13%. Вище тільки у рекламі та маркетингу (32%), телекомі (22%) та меблевій промисловості (14%).
Які доходи ІТ-компаній?
Загалом у 2024 році доходи топ-1000 компаній склали 8,2 трильйони гривень, що на 15% більше, ніж у 2023-му. Але з урахуванням інфляції у 12% реальне зростання – помірне.
Зауважте. Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк пояснив, що економіка вийшла з "ефекту відскоку" після шоку 2022 року, але нових драйверів зростання поки немає. Це, разом із тиском війни, продовжує стримувати розвиток B2C-сегментів, включно з торгівлею, телекомом та ІТ.
Лідери серед ІТ-компаній за прибутком у 2024 році
- EPAM Systems – 1,67 мільярдів гривень
- EPAM Digital – 838 мільйонів гривень
- GlobalLogic – 652,9 мільйонів гривень
- Intellias – 300,7 мільйонів гривень
- Luxoft – 263,6 мільйонів гривень
- SoftServe Technologies – 209,8 мільйонів гривень
- SoftServe Digital – 18,4 мільйонів гривень
Водночас, електроенергетика вперше вийшла на перше місце за обсягом чистих доходів серед українських компаній – 1,4 трильйони гривень, обігнавши нафтогаз (15,4%). Сільське господарство теж наростило позиції, витіснивши харчову промисловість із топ-4.