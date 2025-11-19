Meta отримала важливу перемогу у багаторічній суперечці з Федеральною торговою комісією (FTC). Суддя Джеймс Босберг з Окружного суду США постановив, що компанія не монополізувала ринок персональних соціальних мереж — категорію, куди входять Facebook, Instagram і Snapchat. Це рішення означає, що Meta не доведеться негайно реагувати на вимоги щодо розділення компанії або скасування придбань Instagram та WhatsApp. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рішення суду.

Чому суд вирішив, що Meta не монополіст?

Суддя підкреслив, що FTC від самого початку мала складне завдання — визначити ринок і довести, що Meta утримує на ньому незаконну монополію. На думку Босберга, агентство не показало, що Meta не має значної конкуренції, особливо з огляду на швидке зростання TikTok. Він зазначив, що ринок за останні п’ять років кардинально змінився настільки, що поділ платформ на категорії "соціальні мережі" та "соціальні медіа" вже не працює.

FTC стверджувала, що Meta штучно зберігала домінування, поглинаючи потенційних конкурентів. Але під час розгляду справи одним із ключових питань стала змінена структура ринку. Суддя нагадав: уряд має довести актуальну або неминучу монополізацію, а не спиратися лише на минуле.

У рішенні зазначено, що користувачі сприймають застосунки Meta як взаємозамінні з TikTok і навіть частково з YouTube. Одним із доказів стала реакція аудиторії під час короткої заборони TikTok у США — багато користувачів перейшли на Facebook та Instagram, що, за словами Босберга, суперечить аргументам FTC про різні типи використання платформ. Водночас він визнав, що роль YouTube у цій категорії залишається дискусійною.

Босберг також нагадав, що протягом багатьох років оцінка ситуації постійно змінювалася: коли справа тільки починалася, TikTok навіть не згадувався, а нині він став головним конкурентом Meta.

Meta привітала рішення. Представниця компанії Дженніфер Ньюстед заявила, що суд визнав високий рівень конкуренції, який компанія відчуває на ринку. FTC, навпаки, назвала рішення розчаруванням і критикувала суддю, зазначивши, що розглядає можливість подальших кроків.

Це вже друга велика поразка FTC у справах проти Meta за останні роки. Раніше суд дозволив компанії завершити купівлю VR-стартапу Within, попри спробу агентства заблокувати угоду. Антимонопольний позов проти Meta був поданий ще за першої адміністрації Трампа, а згодом оновлений під час президентства Байдена. Слухання у справі відбулися вже під час другого терміну Трампа.

Рішення також доповнює змішану картину успіхів уряду у справах проти технологічних гігантів. Міністерство юстиції виграло позови проти Google у сферах пошуку та рекламних технологій, хоча суд не задовольнив більшість вимог щодо реформування бізнесу компанії. Дебати щодо санкцій у рекламній справі тривають.

Чому Meta скорочує працівників?

Компанія Meta скоротила близько 600 працівників у підрозділі, який займається розробкою штучного інтелекту.

Найбільше скорочення торкнулися команд підрозділу Fundamental AI Research (FAIR) – головного науково-дослідного центру Meta у сфері штучного інтелекту. Також зміни зачепили команди, що займалися впровадженням AI у продукти компанії та підтримкою інфраструктури. У внутрішній записці директор з питань AI Александер Ван пояснив, що рішення ухвалене для підвищення ефективності роботи.