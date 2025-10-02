OpenAI достигла заоблачной стоимости, дороже SpaceX
- OpenAI достигла оценки в 500 миллиардов долларов после продажи акций на сумму около 6,6 миллиардов долларов.
- Nvidia инвестирует до 100 миллиардов долларов в развитие OpenAI для строительства дата-центров и расширения инфраструктуры.
Компания OpenAI, известная благодаря ChatGPT, достигла стоимости в более чем 500 миллиардов долларов. Это делает ее одной из самых дорогих частных компаний в сфере технологий – даже дороже SpaceX, которую оценивают в 400 миллиардов долларов.
Почему выросла стоимость компании?
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, которые знакомы с деталями сделки, передает 24 Канал. Этот рекордный показатель стал возможным после того, как нынешние и бывшие работники OpenAI продали акции компании на сумму около 6,6 миллиарда долларов.
Это произошло на фоне важных изменений в структуре компании - OpenAI, которую возглавляет Сэм Альтман, ведет переговоры с Microsoft по трансформации в более традиционную коммерческую организацию.
Искусственный интеллект подогревает рынок?
Рост стоимости OpenAI произошел на фоне бешеной волны оптимизма относительно перспектив искусственного интеллекта. Это уже повлияло на глобальные рынки, в частности, акции технологических компаний и производителей микросхем демонстрируют резкий рост.
По данным Bloomberg, только за последнюю торговую сессию совокупная рыночная капитализация индекса производителей чипов Филадельфийской фондовой биржи и азиатского индекса выросла более чем на 200 миллиардов долларов. Наибольший рост показали корейские производители микросхем, что вывело индекс Kospi на исторический максимум.
Также положительно повлияли и другие фактор, как вот:
- новости о соглашениях OpenAI с южнокорейскими компаниями Samsung Electronics и SK Hynix по поставкам чипов памяти;
- сообщения о потенциальном партнерстве Intel и AMD;
- а также планы Nvidia инвестировать до 100 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для OpenAI, в частности в строительство дата-центров.
Заметим, что эти инициативы являются частью масштабного проекта Stargate, призванного обеспечить новые вычислительные мощности для ИИ-сервисов.
Что нужно знать об OpenAI?
OpenAI – одна из ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, которая известна разработкой моделей, в частности ChatGPT.
Недавно компания сообщила о планах создать мобильное приложение, похожее на TikTok, где контент будет генерироваться исключительно искусственным интеллектом. Приложение будет работать на основе модели Sora 2, генерирующей короткие видео. Правда, модель активно обсуждают относительно конфиденциальности и авторских прав.
Также OpenAI представила ChatGPT Pulse – новую функцию для мобильных пользователей Pro-подписки, которая формирует персонализированные утренние сводки. Она учитывает историю чатов и интеграции с Gmail и Google Calendar, чтобы помочь пользователям организовать свой день.