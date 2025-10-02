Почему выросла стоимость компании?

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, которые знакомы с деталями сделки, передает 24 Канал. Этот рекордный показатель стал возможным после того, как нынешние и бывшие работники OpenAI продали акции компании на сумму около 6,6 миллиарда долларов.

Это произошло на фоне важных изменений в структуре компании - OpenAI, которую возглавляет Сэм Альтман, ведет переговоры с Microsoft по трансформации в более традиционную коммерческую организацию.

Искусственный интеллект подогревает рынок?

Рост стоимости OpenAI произошел на фоне бешеной волны оптимизма относительно перспектив искусственного интеллекта. Это уже повлияло на глобальные рынки, в частности, акции технологических компаний и производителей микросхем демонстрируют резкий рост.

По данным Bloomberg, только за последнюю торговую сессию совокупная рыночная капитализация индекса производителей чипов Филадельфийской фондовой биржи и азиатского индекса выросла более чем на 200 миллиардов долларов. Наибольший рост показали корейские производители микросхем, что вывело индекс Kospi на исторический максимум.

Также положительно повлияли и другие фактор, как вот:

новости о соглашениях OpenAI с южнокорейскими компаниями Samsung Electronics и SK Hynix по поставкам чипов памяти;

сообщения о потенциальном партнерстве Intel и AMD;

а также планы Nvidia инвестировать до 100 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для OpenAI, в частности в строительство дата-центров.

Заметим, что эти инициативы являются частью масштабного проекта Stargate, призванного обеспечить новые вычислительные мощности для ИИ-сервисов.

Что нужно знать об OpenAI?