Чому зросла вартість компанії?

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, які знайомі з деталями угоди, передає 24 Канал. Цей рекордний показник став можливим після того, як нинішні та колишні працівники OpenAI продали акції компанії на суму близько 6,6 мільярда доларів.

Це відбулося на тлі важливих змін у структурі компанії — OpenAI, яку очолює Сем Альтман, веде переговори з Microsoft щодо трансформації в більш традиційну комерційну організацію.

Штучний інтелект підігріває ринок?

Зростання вартості OpenAI відбулося на фоні шаленої хвилі оптимізму щодо перспектив штучного інтелекту. Це вже вплинуло на глобальні ринки, зокрема, акції технологічних компаній і виробників мікросхем демонструють різке зростання.

За даними Bloomberg, лише за останню торгову сесію сукупна ринкова капіталізація індексу виробників чипів Філадельфійської фондової біржі та азійського індексу зросла більш ніж на 200 мільярдів доларів. Найбільше зростання показали корейські виробники мікросхем, що вивело індекс Kospi на історичний максимум.

Також позитично вплинули й інші фактор, як от:

новини про угоди OpenAI з південнокорейськими компаніями Samsung Electronics і SK Hynix щодо постачання чипів пам’яті;

повідомлення про потенційне партнерство Intel та AMD;

а також плани Nvidia інвестувати до 100 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури для OpenAI, зокрема у будівництво дата-центрів.

Зауважимо, що ці ініціативи є частиною масштабного проєкту Stargate, покликаного забезпечити нові обчислювальні потужності для ШІ-сервісів.

Що треба знати про OpenAI?