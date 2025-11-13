OpenAI оголосила про запуск GPT-5.1 – чергової версії свого флагманського мовного модуля. Головна новація полягає в можливості налаштовувати тон ChatGPT. Користувачі можуть обирати між різними стилями спілкування – від професійного до кумедного – або ж задавати власний тон у персональних налаштуваннях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог OpenAI.

Що нового в GPT-5.1 і як змінюється ChatGPT?

Компанія пояснює, що GPT-5.1 складається з двох моделей: GPT-5.1 Instant і GPT-5.1 Thinking. Instant – це оновлена базова версія, яка стала "теплішою, розумнішою та краще виконує інструкції". Thinking призначена для складніших завдань і використовує вдосконалене "логічне мислення": вона ефективніше розподіляє ресурси – менше витрачає на прості запити, але глибше опрацьовує складні.

Як пише Cnet, для зручності користувачів OpenAI представила також GPT-5.1 Auto, який автоматично обирає потрібну модель залежно від складності запиту. Оновлення поступово отримають передплатники, а пізніше – безкоштовні користувачі. Попередня версія GPT-5 залишатиметься доступною ще три місяці у розділі "Legacy models".

Нові налаштування тону тепер легше знайти у меню ChatGPT. Замість старих "Listener" і "Robot" з’явилися нові опції: Default, Friendly, Efficient, Professional, Candid і Quirky. Також залишаються персонажі Cynical і Nerdy. Користувач може самостійно коригувати стиль спілкування – наприклад, прибрати або додати емодзі.

Фіджі Сімо, CEO напрямку застосунків OpenAI, зазначила, що компанія прагне зробити ChatGPT максимально особистим досвідом: "Ми не намагаємось створити один ідеальний варіант для всіх – хочемо, щоб ChatGPT був вашим і працював так, як вам зручно".

Однак питання тону не лише естетичне. Занадто дружній або догідливий чат-бот може створювати психологічні ризики. Раніше OpenAI навіть змушена була відкликати частину оновлень через надмірну "улесливість" моделі. Сімо наголошує, що ідеальний ШІ має не лише слухати, а й "кинути виклик і допомагати зростати" – як це роблять найкращі люди у нашому житті.

Чому японські компанії вимагають від OpenAI припинити порушувати авторські права?

Японські медіа– та ігрові компанії, серед яких Square Enix та студія Ghibli, вимагають від OpenAI перестати використовувати їхні роботи без дозволу для навчання моделі Sora 2. Вони заявляють про порушення авторських прав та наполягають на попередній згоді на використання контенту, а не механізмі відмови.

Члени CODA наголосили, що підхід OpenAI, коли компанія використовує матеріали, доки власник не зробить запит на відмову, суперечить японському законодавству. У Японії для застосування захищених матеріалів у подібних випадках потрібна попередня згода, тобто має діяти система opt-in. Тому асоціація вимагає, щоб контент її учасників не використовувався для навчання Sora 2 без офіційного дозволу, а також щоб OpenAI належним чином відповідала на запити та скарги щодо можливого порушення авторських прав.