OpenAI объявила о запуске GPT-5.1 – очередной версии своего флагманского языкового модуля. Главная новация заключается в возможности настраивать тон ChatGPT. Пользователи могут выбирать между различными стилями общения – от профессионального до забавного – или же задавать собственный тон в персональных настройках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог OpenAI.

Смотрите также Запрет ChatGPT отвечать о медицине и праве – это фейк, можете говорить на эти темы дальше

Что нового в GPT-5.1 и как меняется ChatGPT?

Компания объясняет, что GPT-5.1 состоит из двух моделей: GPT-5.1 Instant і GPT-5.1 Thinking. Instant – это обновленная базовая версия, которая стала "теплее, умнее и лучше выполняет инструкции и лучше выполняет инструкции". Thinking предназначена для более сложных задач и использует усовершенствованное "логическое мышление": она эффективнее распределяет ресурсы – меньше тратит на простые запросы, но глубже прорабатывает сложные.

Как пишет Cnet, для удобства пользователей OpenAI представила также GPT-5.1 Auto, который автоматически выбирает нужную модель в зависимости от сложности запроса. Обновления постепенно получат подписчики, а позже – бесплатные пользователи. Предыдущая версия GPT-5 будет оставаться доступной еще три месяца в разделе "Legacy models".

Новые настройки тона теперь легче найти в меню ChatGPT. Вместо старых "Listener" и "Robot" появились новые опции: Default, Friendly, Efficient, Professional, Candid и Quirky. Также остаются персонажи Cynical и Nerdy. Пользователь может самостоятельно корректировать стиль общения – например, убрать или добавить эмодзи.

Фиджи Симо, CEO направления приложений OpenAI, отметила, что компания стремится сделать ChatGPT максимально личным опытом: "Мы не пытаемся создать один идеальный вариант для всех – хотим, чтобы ChatGPT был вашим и работал так, как вам удобно".

Однако вопрос тона не только эстетический. Слишком дружелюбный или угодливый чат-бот может создавать психологические риски. Ранее OpenAI даже вынуждена была отозвать часть обновлений из-за чрезмерной "льстивости" модели. Симо отмечает, что идеальный ИИ должен не только слушать, но и "бросить вызов и помогать расти" – как это делают лучшие люди в нашей жизни.

Почему японские компании требуют от OpenAI прекратить нарушать авторские права?

Японские медиа- и игровые компании, среди которых Square Enix и студия Ghibli, требуют от OpenAI прекратить использовать их работы без разрешения для обучения модели Sora 2. Они заявляют о нарушении авторских прав и настаивают на предварительном согласии на использование контента, а не на механизме отказа.

Члены CODA подчеркнули, что подход OpenAI, когда компания использует материалы, пока владелец не сделает запрос на отказ, противоречит японскому законодательству. В Японии для применения защищенных материалов в подобных случаях требуется предварительное согласие, то есть должна действовать система opt-in. Поэтому ассоциация требует, чтобы контент ее участников не использовался для обучения Sora 2 без официального разрешения, а также чтобы OpenAI надлежащим образом отвечала на запросы и жалобы о возможном нарушении авторских прав.