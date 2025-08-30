Сначала небольшой магазин с низкими ценами на товары в Арканзасе, а затем глобальная сеть ритейла – такова история создания компании Walmart. Не зря семья Уолтонов, владеющая этой бизнес-империей по сей день, несколько лет подряд получала звание самой богатой семьи в мире.

Как разбогатела самая богатая семья в мире?

Сэм Уолтон создал крупнейшую в мире сеть розничных магазинов Walmart, начиная с маленького магазина, передает 24 Канал.

История бренда Walmart:

Первый магазин дисконтных товаров различного назначения Уолтон открыл в городе Бентонвиль, штат Арканзас.

Сэм продолжал скупать дешевые товары и перепродавать их по сниженным ценам по сравнению с конкурентами, и это более высокий спрос и объем продаж компенсировал более низкую норму прибыли.

Как отмечается в Fox Business, за первые 5 лет владения компанией ее доход увеличился со 105 тысяч долларов до 250 тысяч долларов.

Поэтому, в 2002 году Walmart впервые возглавляет рейтинг 500 крупнейших компаний США по версии журнала Fortune.

На сегодня Walmart управляет более 10 тысяч магазинами в 19 странах мира.

Чем занимается компания Walmart

Компанию считают крупнейшим ритейлером США. Формат их магазинов: гипермаркеты, дисконтные супермаркеты, магазины-склады. А название состоит из 2 частей, где первая часть "Wal" – это сокращение от фамилии семьи, а вторая часть – "mart" от слова "market".

Какое состояние у семьи Уолтон?

Семья Уолтон благодаря семейному бизнесу возглавляла список самых богатых семей мира 4 года подряд. Как пишет издание The Week, по состоянию на конец 2024 года состояние наследников Сэма Уолтона оценивалось в более чем 432 миллиарда долларов.

По данным Business Insider, состояние каждого из трех Уолтонов, а именно Джим, Роб и Элис, превышают сотню миллиардов долларов.

Дело в том, что согласно ежегодному списку самых богатых людей от Forbes, старший сын Сэма Уолтона, Роб Уолтон и семья, на 11 строчке по состоянию. Они составляют 110 миллиардов долларов.