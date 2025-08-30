З маленького магазину до бізнес-титана: як побудувала бізнес-імперію родина Волтон
- Сем Волтон заснував Walmart, почавши з маленького магазину в Арканзасі, що згодом переросло у глобальну мережу ритейлу.
- Сім'я Волтон була визнана найбагатшою родиною у світі завдяки статкам, що оцінюються в понад 432 мільярди доларів.
Спочатку невеликий магазин з низькими цінами на товари в Арканзасі, а потім глобальна мережа ритейлу – такою є історія створення компанії Walmart. Не дарма сім'я Волтонів, що володіє цією бізнес-імперією по сьогодні, декілька років поспіль отримувала звання найбагатшої родини у світі.
Як розбагатіла найбагатша сім'я у світі?
Сем Волтон створив найбільшу в світі мережу роздрібних магазинів Walmart, починаючи з маленького магазину, передає 24 Канал.
Читайте також Рекордне перше півріччя LEGO: виторг зріс до 5,4 мільярда доларів, прибуток – до 1 мільярда
Історія бренду Walmart:
- Перший магазин дисконтних товарів різного призначення Волтон відкрив в місті Бентонвіль, штат Арканзас.
- Сем продовжував скуповувати дешеві товари та перепродувати їх за зниженими цінами порівняно з конкурентами, і це вищий попит та обсяг продажів компенсувало нижчу норму прибутку.
- Як зазначається в Fox Business, за перші 5 років володіння компанією її дохід збільшився з 105 тисяч доларів до 250 тисяч доларів.
- Відтак, у 2002 році Walmart вперше очолює рейтинг 500 найбільших компаній США за версією журналу Fortune.
- На сьогодні Walmart управляє понад 10 тисяч магазинами в 19 країнах світу.
Чим займається компанія Walmart
Компанію вважають найбільшим ритейлером США. Формат їхніх магазинів: гіпермаркети, дисконтні супермаркети, магазини-склади. А назва складається з 2 частин, де перша частина "Wal" – це скорочення від прізвища родини, а друга частина – "mart" від слова "market".
Які статки у сім'ї Волтон?
Сім'я Волтон завдяки родинному бізнесу очолювала список найбагатших сімей світу 4 роки поспіль. Як пише видання The Week, станом на кінець 2024 року статки спадкоємців Сема Волтона оцінювалися в понад 432 мільярди доларів.
За даними Business Insider, статки кожного із трьох Волтонів, а саме Джим, Роб та Еліс, перевищують сотню мільярдів доларів.
Річ у тім, що відповідно до щорічного списку найбагатших людей від Forbes, найстарший син Сема Волтона, Роб Волтон та сім'я, на 11 сходинці за статками. Вони складають 110 мільярдів доларів.