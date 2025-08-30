Спочатку невеликий магазин з низькими цінами на товари в Арканзасі, а потім глобальна мережа ритейлу – такою є історія створення компанії Walmart. Не дарма сім'я Волтонів, що володіє цією бізнес-імперією по сьогодні, декілька років поспіль отримувала звання найбагатшої родини у світі.

Як розбагатіла найбагатша сім'я у світі? Сем Волтон створив найбільшу в світі мережу роздрібних магазинів Walmart, починаючи з маленького магазину, передає 24 Канал. Читайте також Рекордне перше півріччя LEGO: виторг зріс до 5,4 мільярда доларів, прибуток – до 1 мільярда Історія бренду Walmart: Перший магазин дисконтних товарів різного призначення Волтон відкрив в місті Бентонвіль, штат Арканзас.

Сем продовжував скуповувати дешеві товари та перепродувати їх за зниженими цінами порівняно з конкурентами, і це вищий попит та обсяг продажів компенсувало нижчу норму прибутку.

Як зазначається в Fox Business, за перші 5 років володіння компанією її дохід збільшився з 105 тисяч доларів до 250 тисяч доларів.

Відтак, у 2002 році Walmart вперше очолює рейтинг 500 найбільших компаній США за версією журналу Fortune.

На сьогодні Walmart управляє понад 10 тисяч магазинами в 19 країнах світу. Чим займається компанія Walmart

Компанію вважають найбільшим ритейлером США. Формат їхніх магазинів: гіпермаркети, дисконтні супермаркети, магазини-склади. А назва складається з 2 частин, де перша частина "Wal" – це скорочення від прізвища родини, а друга частина – "mart" від слова "market". Які статки у сім'ї Волтон? Сім'я Волтон завдяки родинному бізнесу очолювала список найбагатших сімей світу 4 роки поспіль. Як пише видання The Week, станом на кінець 2024 року статки спадкоємців Сема Волтона оцінювалися в понад 432 мільярди доларів. За даними Business Insider, статки кожного із трьох Волтонів, а саме Джим, Роб та Еліс, перевищують сотню мільярдів доларів. Річ у тім, що відповідно до щорічного списку найбагатших людей від Forbes, найстарший син Сема Волтона, Роб Волтон та сім'я, на 11 сходинці за статками. Вони складають 110 мільярдів доларів.