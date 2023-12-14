Сфера, удерживающая позиции даже в войну: 40% IT-специалистов начали больше зарабатывать

Сфера ИТ в Украине вместе со всеми должна преодолевать немало вызовов, связанных как с рынком, так и с войной. Впрочем, украинские специалисты, несмотря на большое количество трудностей, все равно находят пути для роста.

Рост зарплат в ИТ-секторе

Как показало исследование IT Research Ukraine, многим украинским специалистам удалось получить повышение зарплаты. В 2023 году показатели в зарплатной ведомости выросли у 44% опрошенных.

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Следовательно, можно утверждать, что сфера возвращается на тропу роста. В 2022 году тех, у кого выросла зарплата, было всего 14%, то есть только за год показатель увеличился втрое. Вместе с тем, исследование показало, что для 10% специалистов зарплату наоборот "срезали".

Средний показатель доходов ИТ-специалистов в Украине составляет 2630 долларов, это на 270 долларов больше прошлогоднего показателя. Больше всего специалистов возрастной категории 26 – 35 лет.

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Более 80% откладывают на будущее четвертую часть ежемесячного дохода, 10% рассказали, что экономят половину месячной зарплаты. Кроме того, почти все ИТ-специалисты – 93,6% – помогают украинской армии. В среднем речь идет о десятой части дохода, хотя есть случаи, когда речь идет о закрытии большого сбора.