Зростання зарплат в ІТ-секторі
Як показало дослідження IT Research Ukraine, багатьом українським спеціалістам вдалося отримати підвищення зарплати. Загалом у 2023 році показники у зарплатній відомості зросли у 44% опитаних.
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Відтак, можна стверджувати, що сфера повертається на стежку зростання. У 2022 році тих, у кого зросла зарплатня, було лише 14%, тобто лише за рік показник збільшився втричі. Разом з тим дослідження показало, що для 10% фахівців зарплату навпаки "зрізали".
Середній показник доходів ІТ-фахівців в Україні складає 2630 доларів, це на 270 доларів більше за минулорічний показник. Найбільше фахівців вікової категорії 26 – 35 років.
Більш як 80% відкладають на майбутнє четверту частину щомісячного доходу, 10% розповіли, що заощаджують половину місячної зарплати. Окрім того, майже всі ІТ-фахівці – 93,6% – допомагають українській армії. В середньому йдеться про десяту частину доходу, хоча є випадки, коли мова йде про закриття великих зборів.