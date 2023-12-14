Зростання зарплат в ІТ-секторі

Як показало дослідження IT Research Ukraine, багатьом українським спеціалістам вдалося отримати підвищення зарплати. Загалом у 2023 році показники у зарплатній відомості зросли у 44% опитаних.

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Відтак, можна стверджувати, що сфера повертається на стежку зростання. У 2022 році тих, у кого зросла зарплатня, було лише 14%, тобто лише за рік показник збільшився втричі. Разом з тим дослідження показало, що для 10% фахівців зарплату навпаки "зрізали".

Середній показник доходів ІТ-фахівців в Україні складає 2630 доларів, це на 270 доларів більше за минулорічний показник. Найбільше фахівців вікової категорії 26 – 35 років.

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Більш як 80% відкладають на майбутнє четверту частину щомісячного доходу, 10% розповіли, що заощаджують половину місячної зарплати. Окрім того, майже всі ІТ-фахівці – 93,6% – допомагають українській армії. В середньому йдеться про десяту частину доходу, хоча є випадки, коли мова йде про закриття великих зборів.