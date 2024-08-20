SOCAR и Газпром расширяют сотрудничество: что известно

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и российский Газпром договорились о расширении многостороннего стратегического партнерства. Соответствующее соглашение подписали во время визита Путина в Азербайджан.

Сотрудничество SOCAR и Газпрома

В частности, речь идет о проекте "Север – Юг" и подписании в сентябре 2024 года Программы комплексного научно-технического сотрудничества.

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Достигнута договоренность о расширении многостороннего стратегического партнерства,

– говорит председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Что известно о компании SOCAR

SOCAR – это азербайджанская государственная нефтяная компания с главным офисом в Баку. Это крупнейшая вертикально интегрированная нефтегазовая корпорация Азербайджана.

После распада СССР правительство Азербайджана объединило все производственные и исследовательские предприятия нефтяной отрасли в единую структуру – Государственную нефтяную компанию Азербайджана, которая была создана по указу Президента Абульфаза Эльчибея 13 сентября 1992 года.

Обратите внимание! SOCAR имеет значительное количество автозаправочных станций под своим брендом в Грузии, Румынии и Швейцарии.

Компания также имеет дочернюю компанию в Украине – SOCAR Energy Ukraine. SOCAR начала свою деятельность в Украине в 2008 году. В 2010 году компания начала развивать собственную сеть автозаправочных комплексов премиум-класса.

Транзит газа и соглашение с SOCAR

Украина планирует полностью разорвать все связи с российским "Газпромом". СЕО Нафтогаз-Украина Алексей Чернышов ранее отметил, что компания Socar может стать поставщиком газа для Украины.

Алексей Чернышов Глава НАК "Нафтогаз" Инициатива поступила от азербайджанской стороны. Контракт с Газпромом подходит к концу этого года. Мы не намерены его продлевать во время войны. Далее возможны два сценария - или полная остановка, или модель альтернативных поставщиков и владельцев, которая обеспечит определенные объемы доставки для клиентов в ЕС.

Чернышов также отметил, что, несмотря на отсутствие общей границы с Азербайджаном, газ все равно будет поступать через территорию России. Он подчеркнул, что для Украины является принципиальной невозможность сотрудничества с Газпромом в любом виде.

Заметьте! Сейчас переговоры о продлении транзита с Газпромом не ведутся. Потенциальное сотрудничество с Socar имеет свои преимущества, поскольку Азербайджан является крупным производителем природного газа, который стремится выйти на европейский рынок.