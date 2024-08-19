Почему акции компаний упали

В частности, акции производителя оружия Rheinmetall упали на 3%. Это сделало его крупнейшим аутсайдером среди компаний немецкого индекса Dax.

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Акции Hensoldt, которая производит радары для системы ПВО IRIS-T, снизились на 6%, а акции производителя танковых коробок передач Renk упали на 4%.

По просьбе канцлера Германии Олафа Шольца не будут одобрены новые запросы на финансирование для Украины.

На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро на военную помощь Украине, а заложенные в бюджет 4 миллиарда евро на 2025 год уже полностью распределены.

Заметьте! По помощи Украине, которую планируют финансировать за счет замороженных российских активов, бюджетные планы на 2024 и 2025 годы остались без изменений.

Однако финансовая помощь Украине в 2025 году будет сокращена вдвое, до примерно 4 миллиардов евро, поскольку дополнительные средства из кредитного плана G7 на 50 миллиардов долларов станут доступны с ноября.