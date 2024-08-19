Чому акції компаній впали

Зокрема, акції виробника зброї Rheinmetall впали на 3%. Це зробило його найбільшим аутсайдером серед компаній німецького індексу Dax.

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Акції Hensoldt, яка виробляє радари для системи ППО IRIS-T, знизилися на 6%, а акції виробника танкових коробок передач Renk впали на 4%.

На прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца не будуть схвалені нові запити на фінансування для України.

На 2024 рік уже виділено близько 8 мільярдів євро на військову допомогу Україні, а закладені до бюджету 4 мільярди євро на 2025 рік вже повністю розподілені.

Зауважте! Щодо допомоги Україні, яку планують фінансувати коштом заморожених російських активів, бюджетні плани на 2024 та 2025 роки залишилися без змін.

Проте фінансову допомогу Україні у 2025 році буде скорочено вдвічі, до приблизно 4 мільярдів євро, оскільки додаткові кошти з кредитного плану G7 на 50 мільярдів доларів стануть доступні з листопада.