SOCAR і Газпром розширюють співпрацю: що відомо

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та російський Газпром домовилися про розширення багатостороннього стратегічного партнерства. Відповідну угоду підписали під час візиту Путіна до Азербайджану.

Співпраця SOCAR і Газпрому

Зокрема, йдеться про проєкт "Північ – Південь" і підписання у вересні 2024 року Програми комплексної науково-технічної співпраці.

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Досягнуто домовленості про розширення багатостороннього стратегічного партнерства,

– каже голова правління Газпрому Олексій Міллер.

Що відомо про компанію SOCAR

SOCAR – це азербайджанська державна нафтова компанія з головним офісом у Баку. Це найбільша вертикально інтегрована нафтогазова корпорація Азербайджану.

Після розпаду СРСР уряд Азербайджану об'єднав всі виробничі та дослідницькі підприємства нафтової галузі в єдину структуру – Державну нафтову компанію Азербайджану, яка була створена за указом Президента Абульфаза Ельчибея 13 вересня 1992 року.

Зауважте! SOCAR має значну кількість автозаправних станцій під своїм брендом у Грузії, Румунії та Швейцарії.

Компанія також має дочірню компанію в Україні – SOCAR Energy Ukraine. SOCAR розпочала свою діяльність в Україні у 2008 році. У 2010 році компанія почала розвивати власну мережу автозаправних комплексів преміум-класу.

Транзит газу та угода з SOCAR

Україна планує повністю розірвати всі зв'язки з російським "Газпромом". СЕО Нафтогаз-Україна Олексій Чернишов раніше зазначив, що компанія Socar може стати постачальником газу для України.

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Ініціатива надійшла від азербайджанської сторони. Контракт із Газпромом добігає кінця цього року. Ми не маємо наміру його продовжувати під час війни. Далі можливі два сценарії - або повна зупиненка, або модель альтернативних постачальників і власників, яка забезпечить певні обсяги доставки для клієнтів у ЄС.

Чернишов також відзначив, що, попри відсутність спільного кордону з Азербайджаном, газ все одно надходитиме через територію Росії. Він підкреслив, що для України є принциповою неможливість співпраці з Газпромом у будь-якому вигляді.

Зауважте! Наразі переговори про продовження транзиту з Газпромом не ведуться. Потенційна співпраця з Socar має свої переваги, оскільки Азербайджан є великим виробником природного газу, який прагне вийти на європейський ринок.