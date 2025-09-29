Крупнейшая чистка кадров за годы: почему Lufthansa увольняет тысячи сотрудников
- Lufthansa планирует сократить около 4 тысяч административных должностей до 2030 года, чтобы снизить расходы и повысить прибыльность.
- Компания планирует пополнить флот на более 230 новых самолетов, включая энергоэффективные модели, для уменьшения расходов на топливо и выбросов CO₂.
Авиакомпания Lufthansa объявила о планах сократить около 4 тысяч административных должностей до 2030 года. Это станет крупнейшим сокращением персонала в компании со времен пандемии COVID-19.
Почему Lufthansa увольняет тысячи работников?
Основная цель – снижение расходов и повышение прибыльности. Как отмечается в официальном заявлении, большинство увольнений коснется работников в Германии, передает 24 Канал.
Компания планирует оптимизировать структуру управления благодаря цифровизации, автоматизации и совершенствованию внутренних процессов.
У компании тяжелое положение?
Как пишет The Insider, инициатива по обновлению стратегии расходов стала ответом на финансовые трудности. Известно, что в 2024 году Lufthansa дважды снижала финансовые прогнозы и не смогла достичь запланированного уровня маржинальности. Причиной тому быть и масштабные забастовки работников, которые негативно повлияли на финансовые показатели.
Сейчас над компанией снова нависла угроза трудовых конфликтов, в частности, пилоты могут объявить новые забастовки, результаты голосования профсоюза Vereinigung Cockpit станут известны уже во вторник.
Кроме того, Lufthansa сталкивается с проблемами из-за задержек поставок новых самолетов, что тормозит переход на энергоэффективные модели.
Какие планы компании?
К 2030 году компания планирует пополнить свой флот более чем на 230 новых самолетов, в том числе около 100 дальнемагистральных лайнеров.
Lufthansa уже имеет значительные заказы на новые самолеты - как на дальнемагистральные модели (например, Airbus A350, Boeing 787 и 777) так и на коротко-/среднемагистральные самолеты (A220, A320neo, 737-8 MAX).
Эти новые самолеты значительно экономнее по топливу. Также, по сообщению компании, снижение затрат на топливо и уменьшение выбросов CO₂ – важная часть стратегии Lufthansa по экологической устойчивости.
Что этому предшествовало?
В 2024 году компания понесла значительные финансовые убытки в результате действий радикальных климатических активистов, которые неоднократно блокировали ключевые аэропорты Германии. В частности, в июле 2024 года группа Letzte Generation парализовала работу аэропорта во Франкфурте-на-Майне, приклеившись к взлетно-посадочным полосам. Из-за этой акции было отменено более 230 рейсов из запланированных 1400, что повлекло убытки для авиаперевозчика.
Lufthansa представила новые салоны первого класса с инновационными люксами Allegris First Class, которые включают "кабину для объятий". Эти салоны имеют сиденья, которые трансформируются в двуспальные кровати, и другие удобства, такие как 4K-экраны и беспроводные наушники.