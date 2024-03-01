Падение продолжается: как сократилась ключевая экспортная отрасль Украины

Украинская ІТ сфера продолжает медленно погружаться в кризис. Война продолжается, в мире продолжается волна увольнений, а инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в рискованные рынки.

Продолжение падения ІТ-экспорта Украины

Согласно данным НБУ, в январе 2024 года экспорт ІТ-услуг Украины сократился на 17%. Его общий объем составил 508 миллионов долларов.

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По сравнению с январем 2023 года, который впервые за много лет не показал рост украинской ИТ-индустрии, показатель упал на 3,8%. Украинская экономика недополучила 103 миллиона долларов.

По мнению экспертов, сейчас нет никаких сигналов о том, что ситуация будет меняться к лучшему.

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По прогнозам, ситуация не станет проще. Показатели января худшие за все месяцы с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому, падение IT-индустрии будет продолжаться и в 2024 году,

– считает Степан Веселовский, CEO Львовского ИТ Кластера.

Что касается общей экспортной выручки Украины в январе 2023 года, то показатель остановился на отметке в 1,35 миллиарда долларов. Это на 15% или на 247 миллионов долларов меньше, чем в декабре 2023 года.