Самая высокооплачиваемая умершая звезда: каким состоянием владел Майкл Джексон

Майкл Джексон, известный как "король поп-музыки", имел сложную финансовую историю. Впрочем, с момента смерти Джексона его наследие заработало более 700 миллионов долларов.

Какими были состояние и долги Майкла Джексона

Перед смертью в 2009 году Майкл Джексон переживал серьезные финансовые трудности несмотря на огромный успех. Его финансовые проблемы возникли из-за значительных долгов, вызванные высокими затратами на роскошный образ жизни, юридическими трудностями и неудачными инвестициями, сообщает Celebrity Net Worth.

На момент смерти чистые активы Майкла Джексона оценивались примерно в 500 миллионов долларов, благодаря его правам на песни, недвижимости, в частности знаменитой Neverland Ranch, и другим активам. Однако, он также имел долги, которые составляли около 400 – 500 миллионов долларов, что привело к серьезному финансовому дисбалансу.

Интересно! Большинство долгов Майкла Джексона были связаны с большим кредитом, который он взял для покупки музыкального каталога ATV, в который входили права на песни The Beatles. Кроме того, значительные расходы шли на содержание его поместья Neverland.

Значительные доходы после смерти

После смерти Майкла Джексона его наследие начало приносить значительный доход благодаря повторным выпускам альбомов, фильма "This Is It" и другим проектам. В 2023 году Forbes снова признало Джексона самой высокооплачиваемой умершей звездой, заработав 115 миллионов долларов.