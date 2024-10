Найбільш високооплачувана померла зірка: якими статками володів Майкл Джексон

Майкл Джексон, відомий як "король поп-музики", мав складну фінансову історію. Втім, з моменту смерті Джексона його спадщина заробила понад 700 мільйонів доларів.

Якими були статки та борги Майкла Джексона

Перед смертю у 2009 році Майкл Джексон переживав серйозні фінансові труднощі попри величезний успіх. Його фінансові проблеми виникли через значні борги, викликані високими витратами на розкішний спосіб життя, юридичними труднощами та невдалими інвестиціями, повідомляє Celebrity Net Worth.

На момент смерті чисті активи Майкла Джексона оцінювалися приблизно в 500 мільйонів доларів, завдяки його правам на пісні, нерухомості, зокрема знаменитій Neverland Ranch, та іншим активам. Однак, він також мав борги, які складали близько 400 – 500 мільйонів доларів, що призвело до серйозного фінансового дисбалансу.

Цікаво! Більшість боргів Майкла Джексона були пов'язані з великим кредитом, який він узяв для покупки музичного каталогу ATV, до якого входили права на пісні The Beatles. Крім того, значні витрати йшли на утримання його маєтку Neverland.

Значні доходи після смерті

Після смерті Майкла Джексона його спадщина почала приносити значний дохід завдяки повторним випускам альбомів, фільму "This Is It" та іншим проєктам. У 2023 році Forbes знову визнало Джексона найбільш високооплачуваною померлою зіркою, заробивши 115 мільйонів доларів.