ООО "АТБ-Маркет", ведущее предприятие корпорации АТБ, вошло в обновленный перечень "клуба белого бизнеса" – списка компаний с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Клуб белого бизнеса обновили?

Его обнародовала Государственная налоговая служба, передает 24 Канал. Сейчас в клуб входят 7149 налогоплательщиков, что на 1105 меньше, чем в первом списке, обнародованном 1 декабря 2024 года.

Заметьте. С начала 2025 года более 3000 компаний исключили из клуба из-за нарушения налоговой дисциплины.

Председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что четвертый перечень стал наименьшим по количеству участников, но более 6000 компаний стабильно попадают из предыдущих списков в обновленный перечень.

Положительная тенденция – растет доля уплаченных платежей в бюджеты именно от добросовестных плательщиков. Если в начале этот показатель составлял 9,55%, то сейчас – 13,26%,

– добавил он.

Стоит знать! По словам Гетманцева, большинство компаний, которые не попали в клуб, нарушили сроки подачи отчетности.

АТБ попал в клуб?

Согласно данным корпорации АТБ, ООО "АТБ-Маркет" в первом полугодии 2025 года уплатило налогов на общую сумму 14,35 млрд грн: в государственный бюджет поступило 9,52 млрд грн, в местные бюджеты - 3,21 млрд грн, целевые фонды получили 1,62 млрд грн.

Предприятия группы компаний АТБ в январе-июне 2025 года уплатили 18,02 млрд грн налогов и сборов, что на 35,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По итогам 2024 года компания перечислила в бюджеты всех уровней 28,61 миллиард гривен.

К слову, главными факторами, которые мешают развитию украинского бизнеса является нехватка рабочей силы, рост цен и ситуация с безопасностью, свидетельствует опрос ИЭД. Причем 89% предпринимателей считают, что завершение войны является ключевым фактором для улучшения условий ведения бизнеса.

Как бизнес платит налоги в Украине?