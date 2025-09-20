ТОВ "АТБ-Маркет", провідне підприємство корпорації АТБ, увійшло до оновленого переліку "клубу білого бізнесу" – списку компаній із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Клуб білого бізнесу оновили?

Його оприлюднила Державна податкова служба, передає 24 Канал. Нині до клубу входять 7149 платників податків, що на 1105 менше, ніж у першому списку, оприлюдненому 1 грудня 2024 року.

Зауважте. Від початку 2025 року понад 3000 компаній виключили з клубу через порушення податкової дисципліни.

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зауважив, що четвертий перелік став найменшим за кількістю учасників, але понад 6000 компаній стабільно потрапляють із попередніх списків до оновленого переліку.

Позитивна тенденція – зростає частка сплачених платежів до бюджетів саме від сумлінних платників. Якщо на початку цей показник становив 9,55%, то нині – 13,26%,

– додав він.

Варто знати! За словами Гетманцева, більшість компаній, які не потрапили до клубу, порушили строки подання звітності.

АТБ потрапив до клубу?

Згідно з даними корпорації АТБ, ТОВ "АТБ-Маркет" у першому півріччі 2025 року сплатило податків на загальну суму 14,35 млрд грн: до державного бюджету надійшло 9,52 млрд грн, до місцевих бюджетів — 3,21 млрд грн, цільові фонди отримали 1,62 млрд грн.

Підприємства групи компаній АТБ у січні-червні 2025 року сплатили 18,02 млрд грн податків і зборів, що на 35,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За підсумками 2024 року компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 28,61 мільярд гривень.

До слова, головними факторами, які заважають розвитку українського бізнесу є брак робочої сили, зростання цін та безпекова ситуація, свідчить опитування ІЕД. Причому 89% підприємців вважають, що завершення війни є ключовим фактором для поліпшення умов ведення бізнесу.

