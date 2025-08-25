Spotify объявил о повышении цен на премиум-подписку на ряде рынков в мире в связи с инвестициями в новые функции и стремлением компании достичь 1 миллиарда пользователей.

Насколько вырастут цены?

Сопрезидент и главный коммерческий директор Spotify Алекс Норстром отметил, что повышение цен будет сопровождаться введением новых услуг и функций, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

На рынках Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона ежемесячная стоимость премиум-подписки возрастет с 10,99 евро до 11,99 евро.

Повышение цен и корректировка тарифов – это часть нашего бизнес-инструментария, и мы будем применять его тогда, когда это целесообразно,

– отметил Норстром.

Заметьте. Он добавил, что компания будет продолжать повышать ценность для клиентов, а основная цель, чтобы потребитель получал выгоду.

Как изменилось количество подписок на премиум?

По его словам, несмотря на рост цен, пользователи продолжают переходить на премиум-подписку, и Spotify укрепляет свою долю на рынке.

"Чуть более 3% населения мира регулярно пользуется нашими услугами. Я вижу еще большие возможности для привлечения новых подписчиков", – добавил Норстром.

Правда, повышение тарифов в сочетании с мерами по оптимизации расходов помогли компании достичь своей первой годовой прибыли в прошлом году.

В начале августа Spotify сообщил, что с сентября на некоторых рынках подписка Premium подорожает, что уже привело к росту стоимости акций компании почти на 10%.