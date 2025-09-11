США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Об снятии санкций стало известно после того, как спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл в Минск. Коснулось снятия ограничений национальной авиакомпании Беларуси.

Почему США сняли санкции с белорусской авиакомпании?

Известно, что президент США Дональд Трамп принял это решение после телефонного разговора с Лукашенко, сообщил спецпредставитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь, передает 24 Канал.

По словам Коула, США очень хотят нормализовать отношения с Беларусью. Кроме того, он напомнил о телефонном разговоре президентов летом на Аляске, состоявшемся перед встречей Трампа и Путина.

Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно",

– сказал Джон Коул.

Как добавил спецпредставитель, это решение было принято всеми соответствующими ведомствами и министерствами, вовлеченными в работу. В частности, речь идет о Госдепартаменте США, Министерстве торговли, Министерстве финансов и т.д.

Примечательно, что таким решением США хочет нормализовать двусторонние отношения с Беларусью. Коул даже добавил, что они готовы сделать все, чтобы эта нормализация состоялась.

Снятие санкций, о котором мы сейчас на этой встрече объявили, – это только начало,

– подчеркнул Коул.

Что известно о санкциях в отношении Беларуси?