США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"
- США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", что явилось шагом к нормализации отношений между США и Беларусью, как подчеркнул спецпредставитель президента США Джон Коул.
- Решение было принято всеми соответствующими ведомствами США, включая Госдепартамент и Министерство торговли США.
Об снятии санкций стало известно после того, как спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл в Минск. Коснулось снятия ограничений национальной авиакомпании Беларуси.
Почему США сняли санкции с белорусской авиакомпании?
Известно, что президент США Дональд Трамп принял это решение после телефонного разговора с Лукашенко, сообщил спецпредставитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь, передает 24 Канал.
По словам Коула, США очень хотят нормализовать отношения с Беларусью. Кроме того, он напомнил о телефонном разговоре президентов летом на Аляске, состоявшемся перед встречей Трампа и Путина.
Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно",
– сказал Джон Коул.
Как добавил спецпредставитель, это решение было принято всеми соответствующими ведомствами и министерствами, вовлеченными в работу. В частности, речь идет о Госдепартаменте США, Министерстве торговли, Министерстве финансов и т.д.
Примечательно, что таким решением США хочет нормализовать двусторонние отношения с Беларусью. Коул даже добавил, что они готовы сделать все, чтобы эта нормализация состоялась.
Снятие санкций, о котором мы сейчас на этой встрече объявили, – это только начало,
– подчеркнул Коул.
Что известно о санкциях в отношении Беларуси?
- Еще зимой в эфире 24 Канала советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка отметил, что Лукашенко рассчитывает на снятие санкций.
- Речь шла о том, что самопровозглашенный президент ожидает снятия ограничений не только с военно-промышленного комплекса, но еще и с 280 государственных предприятий.
- Уже тогда упоминалось о том, что американцы могут снять санкции на пассажирские перевозки, в частности, с национальной белорусской авиакомпании "Белавиа".