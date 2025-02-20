В эфире 24 Канала советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал, на снятие каких санкций прежде всего рассчитывает белорусский узурпатор.

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От каких ограничений хочет избавиться Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси мечтает, чтобы Соединенные Штаты сняли санкционные ограничения не только на военно-промышленный комплекс, а еще с более 280 государственных "лукашенковских" предприятий, которые кормят спецслужбы, силовиков и армию белорусского узурпатора.

Важно! Эксперт по национальной безопасности Иван Варченко считает, что сейчас не удастся подкупить Лукашенко, ведь он абсолютная марионетка России.

Теоретически Лукашенко может рассчитывать на снятие американских санкций с национальной белорусской авиакомпании "Белавиа", то есть на пассажирские перевозки. К слову, эти ограничения были введены из-за захвата самолета в мае 2021 года.

Обратите внимание! Власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Кроме этого, Лукашенко хочет, чтобы США отменили ограничения в отношении белорусских банков и на калийные удобрения, которые также были введены в 2021 году. Кстати, по российским калийным удобрениям таких ограничений нет.

На самом деле это направление (калийные удобрения – 24 Канал) в значительной степени финансирует лукашенковский режим, но сейчас цены на калий не такие большие, как раньше. А вот банки действительно нужны, чтобы вести торговлю и подписывать соглашения с третьими странами,

– сказал Вячорка.

В то же время он отметил, что белорусская оппозиция выступает против снятия санкций в отношении военно-промышленного комплекса, нефтехимического комплекса и тех предприятий, которые сейчас поставляют оружие или детали для российской армии.

Мы будем настаивать на том, чтобы не было полного снятия санкций, а только прекращение. Чтобы как только Лукашенко снова будет эскалировать, сажать кого-то в тюрьму, или снова помогать Владимиру Путину размещать войска в Беларуси, то тогда санкции могут вернуть за один день,

– добавил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Напомним, 12 февраля в Минск приезжал заместитель помощника госсекретаря США Крис Смит. Американский дипломат вывез из Беларуси трех политзаключенных, среди них был один американец.

В Минске Смит провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского КГБ Иваном Тертелем. На их основании Вашингтон рассчитывает на масштабное освобождение политзаключенных и предлагает взамен определенные уступки для Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси, кроме освобождения заключенных, также пообещал ослабить репрессии внутри страны.