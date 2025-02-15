Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times, который получил информацию из своих источников.

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США могут разморозить отношения с Беларусью

12 февраля, перед освобождением первых трех политзаключенных, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер В. Смит и еще двое американских чиновников встретились с руководством Беларуси. Александр Лукашенко и глава КГБ страны впервые за 5 лет провели разговор с американскими чиновниками. Как пишет издание, это стало началом и будет иметь дальнейшие последствия для восстановления замороженных отношений между Соединенными Штатами и ближайшим союзником России.

Смит отметил, что "спецоперация" по освобождению политзаключенных, является "огромной победой" и ответом на программу президента Трампа "Мир через силу".

Далее между Соединенными Штатами и Беларусью может состояться большая сделка. Белорусские власти освободят многих людей, которые были заключены, среди них есть и известные. Со своей стороны США ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, производящегося в Беларуси.

По словам заместителя помощника госсекретаря США, целью является обеспечение свободы для большего количества политических заключенных. Кристофер Смит добавил, что Александр Лукашенко готов уменьшить репрессии.

Другая важная цель, сказал Смит дипломатам, заключается в том, чтобы дать Лукашенко немного передохнуть вне орбиты влияния России,

– пишет американское издание.

За время действия санкций по экспорту калия большую прибыль получила Россия. Ведь часть белорусского калия шла на мировые рынки через Россию, что стоило слишком дорого.

NYT сообщил, что бывший глава Службы внешней разведки Польши Петр Кравчик ранее работал с чиновниками Трампа над ослаблением контроля России над Беларусью. Он прокомментировал, что Беларусь стала "частью более широкого американского подхода к России".

Переговоры с Беларусью создают дополнительные рычаги для США, чтобы сигнализировать России, что они должны быть более внимательными к американским аргументам,

– заявил чиновник.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что война в Украине может остановиться уже в этом году. Россия и Беларусь, по его словам, не хотят войны и гибели миллионов людей.

Кристофер Смит впервые посетил Минск

Интересно, что Кристофер Смит был ответственен за политику в отношении Беларуси во время президентства Байдена. В прошлом году он начал дискуссии с союзниками об ослаблении санкций против страны. После предыдущей работы чиновник впервые поехал в Минск и встретился с Александром Лукашенко.

Издание также пишет, что кроме Смита к переговорам с Беларусью был привлечен более высокопоставленный чиновник.

По словам белорусского президента, его страна – сторонник мира в Украине. Он считает, что сейчас нужно учитывать все аспекты, включая видение России, без которой конфликт решить невозможно.