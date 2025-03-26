Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 26 марта в Варшаве. Его слова цитирует Reuters, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Солдаты и гусеничное транспортное средство исчезли на полигоне вблизи Пабраде на востоке Литвы, который расположен недалеко от границы с Беларусью. В плановых тактических учениях участвовала 1-я бригада 3-й пехотной дивизии.

Пока я говорил, появились новости о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве,

– сказал Рютте, добавив, что не знает никаких подробностей.

Пропавших искали военные США вместе с вооруженными силами Литвы, правоохранительными учреждениями и другими службами.

Напомним, в Delfi со ссылкой на другие СМИ уже писали о гибели 4 американских солдатов, транспорт которых якобы нашли в болоте.