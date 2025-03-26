Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 26 березня у Варшаві. Його слова цитує Reuters, передає 24 Канал.
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Що відомо про інцидент
Солдати й гусеничний транспортний засіб зникли на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви, який розташований неподалік від кордону з Білоруссю. У планових тактичних навчаннях брала участь 1-ша бригада 3-ї піхотної дивізії.
Поки я говорив, з'явилися новини про чотирьох американських солдатів, які загинули внаслідок інциденту в Литві,
– сказав Рютте, додавши, що не знає жодних подробиць.
Зниклих шукали військові США разом зі збройними силами Литви, правоохоронними установами та іншими службами.
Нагадаємо, у Delfi з посиланням на інші ЗМІ вже писали про загибель 4 американських солдатів, транспорт яких буцімто знайшли в болоті.