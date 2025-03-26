Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство США у Вільнюсі.

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Що відомо про зникнення солдатів США у Литві

За даними посольства, солдати зникли на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви, який розташований неподалік від кордону з Білоруссю. Їх пошуками займаються військові США разом зі збройними силами Литви, правоохоронними установами та іншими службами.

Солдати, всі з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії, проводили планові тактичні навчання під час інциденту,

– йдеться в повідомленні.

Натомість у виданні Delfi, з посиланням на інші ЗМІ, заявили, що четверо американських військових, які зникли у вівторок ввечері, загинули, а їхній гусеничний транспорт знайшли в болоті. Там також додають, що сьогодні, 25 березня, було встановлено можливе місце події. Проте офіційні джерела наразі не підтверджують ці дані.