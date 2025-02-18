Однако сейчас белорусский диктатор даже если будет иметь желание, то не сможет оторваться от влияния Владимира Путина. Такое мнение 24 Канала озвучил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

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Для Лукашенко "красные линии" перейдены

Иван Варченко считает, что еще в 2020 году можно было пытаться финансово, экономически подкупить Лукашенко. Тогда он еще мог поддаваться. Однако сейчас самопровозглашенный президент Беларуси – абсолютная марионетка России.

Он понимает, что как только он отрывается от Путина, то подписывает себе приговор. Поэтому я абсолютно уверен, что Лукашенко с ностальгией по старым временам услышал эти предложения. Но сегодня у него "красные линии" перейдены. Даже если будет иметь желание, он не сможет оторваться от Путина именно таким образом,

– сказал он.

Лукашенко продал Беларусь в руки России и пытается сделать ее пособником российских преступлений. Таким образом белорусский диктатор сам стал полностью зависимым от Путина.

"Это не о несчастном Лукашенко, которого подавляет тиран Путин. Это вопрос о собственном выборе Лукашенко, который в свое время обменял свое благосостояние на перспективы Беларуси", – добавил эксперт по национальной безопасности.