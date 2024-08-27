Почему некоторые украинцы не могут получить статус безработного

Центр занятости может отказать в оформлении статуса безработного, однако заявление можно подать заявление повторно. Для успешного оформления необходимо предоставить полный пакет документов и выполнить определенные условия.

Статус безработного

Повторное заявление, в случае отказа, можно подать через семь дней или после выполнения всех необходимых требований.

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Вот причины, почему лицу могут отказать в предоставлении статуса безработного:

отсутствие необходимых документов;

невозвращение средств. Если лицу ранее начисляли материальную помощь как безработному, но оно не вернуло средства за предыдущую регистрацию;

занятость или обучение;

отказ от подписания индивидуального плана трудоустройства;

отказ от предложений работы.

В случаях, когда предыдущая регистрация была прекращена по другим причинам, чем отказ, лица могут обратиться за повторной регистрацией после 30-дневного периода ожидания. Кроме того, для тех, кто требует возврата средств, перерегистрация будет разрешена только после полного возврата средств, что произойдет не ранее, чем через 90 дней после возврата средств.

Какие документы нужны