Чому деякі українці не можуть отримати статус безробітного

Центр зайнятості може відмовити у оформлені статусу безробітного, проте заяву можна подати заяву повторно. Для успішного оформлення необхідно надати повний пакет документів і виконати певні умови.

Статус безробітного

Повторну заяву, у разі відмови, можна подати через сім днів або після виконання всіх необхідних вимог.

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Ось причини, чому особі можуть відмовити у наданні статусу безробітного:

відсутність необхідних документів;

неповернення коштів. Якщо особі раніше нараховували матеріальну допомогу як безробітній, але вона не повернула кошти за попередню реєстрацію;

зайнятість або навчання;

відмова від підписання індивідуального плану працевлаштування;

відмова від пропозицій роботи.

У випадках, коли попередня реєстрація була припинена з інших причин, ніж відмова, особи можуть звернутися за повторною реєстрацією після 30-денного періоду очікування. Крім того, для тих, хто вимагає повернення коштів, перереєстрація буде дозволена лише після повного повернення коштів, що відбудеться не раніше, ніж через 90 днів після повернення коштів.

Які документи треба