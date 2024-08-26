У 2024 році кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%. Однак українському бізнесу ще є над чим працювати. Керівниця проєкту з працевлаштування ветеранів "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька розповіла 24 Каналу, якими є результати дослідження про готовність роботодавців до найму ветеранів.

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Чи готовий український бізнес працевлаштовувати ветеранів

Портал Work.ua має окремий проєкт "Назустріч", у межах якого запустили своєрідний чек-ап для бізнесу, аби перевірити, наскільки українські компанії готові до наймання ветеранів.

Близько 80% компанії усвідомлюють важливість та необхідність працевлаштування ветеранів. Однак лише 37% компаній зазначають, що мають безбар'єрний та інклюзивний простір, та готові вкладатися у це фінансово. Зрештою, питання безбар'єрності – це не лише питання бізнесу, а й держави зокрема,

– наголосила Анастасія Розлуцька.

Як суспільство, так і бізнес має розуміти, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, кількість людей з інвалідністю в Україні суттєво зросте. Торік була опублікована статистика, що близько 50 тисяч людей вже є з ампутаціями.

"Роботодавці також усвідомлюють необхідність зазначати у вакансіях, що вони запрошують ветеранів. З опитаних компаній таку опцію впровадили лише 42%, така ж частина готова надавати перевагу ветеранам при рівних умовах з іншим кандидатом", – зауважила керівниця проєкту "Назустріч".

Приємним відкриттям стало й те, що компанії підтримують контакт з тими, хто пішов воювати, від початку мобілізації. Наразі, однак, перед українським бізнесом є ще чимало роботи та завдань, які потрібно виконати, аби українські ветерани могли комфортно працевлаштуватися.

Яку роботу пропонують ветеранам

Звично, вакансії, які найчастіше пропонують ветеранам, є найпопулярнішими вакансіями на загальному ринку праці. Мовиться про менеджера з продажу, продавця-консультанта, вантажника, касира тощо.

Найрідше вакансії ветеранам пропонують у категоріях "Топменеджмент", "керівництво вищої ланки" (менш як 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).

Можна говорити про певну стереотипність у сприйнятті, з якою доведеться працювати, аби її здолати. Наприклад, те, що ветерани не можуть працювати у сфері краси чи обіймати топпосади,

– наголосила Розлуцька.

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У яких областях є найбільша кількість вакансій для ветеранів

Найбільшу кількість роботи ветеранам пропонують роботодавці на Київщині та ті, що шукають віддалених працівників. За ними йдуть роботодавці з Львівської, Дніпропетровської, Одеської та Івано-Франківської області. Власне, це не дивно, адже саме у цих областях спостерігається найбільша кількість вакансій загалом.

У співвідношенні за часткою вакансій для ветеранів перша позиція, на диво, належить Херсонщині. Потім йде Тернопільщина, Львівщина та Миколаївщина. Найменше вакансій у такому співвідношенні у Харківській, Донецькій та Полтавській областях,

– зазначила Розлуцька.

Як стало зрозуміло, Львівщина у лідерах за кількістю вакансій для ветеранів. Загалом саме у Львівській області проводять багато заходів, які пов'язані з працевлаштуванням ветеранів, є взаємодія влади та бізнесу.

"Впливає певна трендовість цієї теми на ринку праці. Ми бачимо, що в цих регіонах вона краще "підсвічена". Також брак робочої сили змушує бізнес звертати увагу на різні категорії населення", – зауважила керівниця проєкту "Назустріч".